A seleçãp portuguesa de andebol vai ser colocada no Pote 1 do sorteio dos grupos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, agendado para o dia 31 de março, em Berlim.

A listagem das seleções foi divulgada esta terça-feira pela EHF, com base no 'ranking' atual. Desta forma, Portugal vai evitar as seleções mais fortes: França, Noruega, Croácia, Eslovénia, Hungria, Islândia e Áustria.

Alemanha (anfitriã), Suécia (campeã europeia) e as outras seleções medalhadas no último europeu (Espanha e Dinamarca) já estão apuradas para o Euro 2024, enquanto Geórgia e Luxemburgo substituem no sorteio Rússia e Bielorrússia, que estão impedidas de participar nas provas internacionais

As 32 seleções integradas no sorteio serão agrupadas em oito grupos de quatro equipas. Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para o Campeonato da Europa, tal como as quatro melhores restantes.