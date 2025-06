Portugal é vice-campeão mundial sub-21 de andebol. Numa inédita presença na final, a seleção portuguesa perdeu ante a Dinamarca (26-29), na Arena Katowice, na Polónia, este domingo.

Num jogo em que Portugal começou bem, a Dinamarca acabou por ter no quarto de hora final da primeira parte um período determinante para cavar uma diferença importante no marcador. Chegou ao intervalo a vencer por quatro golos de diferença (10-14) e, na segunda parte, apesar da grande luta dada pela seleção lusa – que chegou a estar a um golo de distância a cinco minutos do fim e conseguiu um parcial de 16-15 – os dinamarqueses tiveram em Wolff Moller um elemento decisivo na baliza.

Portugal começou o jogo de forma interessante, inaugurando o marcador perto dos dois minutos de jogo, por Gabriel Cavalcanti. Entre vantagens tangenciais de Portugal e resposta para o empate da Dinamarca, o marcador chegou ao 3-3 aos seis minutos.

Os dinamarqueses conseguiram depois a primeira vantagem no jogo, chegaram ao 3-5, mas Portugal recuperou para o 5-5, confirmando cerca de 11 minutos iniciais positivos. Porém, a equipa treinada por Ulrik Kirkely conseguiu depois distanciar-se no marcador, chegando mesmo a ter seis golos de vantagem aos 25 minutos (7-13).

A equipa treinada por Carlos Martingo conseguiu elevar o nível na reta final da primeira parte e o intervalo chegou com diferença de quatro golos favorável aos nórdicos: 10-14.

Na segunda parte, Portugal entrou a marcar e, apesar de ter desperdiçado um ou outro ataque, conseguiu reduzir a desvantagem para dois golos aos 37 minutos: 14-16.

A Dinamarca ainda conseguiria alargar a diferença de novo para quatro golos, mas Portugal mostrou crença e disputa pelo jogo até ao fim e chegou a estar a um golo de diferença à entrada para os últimos cinco minutos: 24-25. Porém, o fator guarda-redes nos últimos ataques acabou por fazer a diferença para a Dinamarca, que volta a ser campeã mundial sub-21.

Melhor resultado de Portugal, quarto título da Dinamarca

Portugal, que disputou a sua primeira final, alcançou o melhor resultado de sempre, depois do terceiro lugar em 1995. A Dinamarca, que jogou a sua décima final, é campeã pela quarta vez, depois de 1997, 1999 e 2005.