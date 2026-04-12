Andebol
Há 9 min
Andebol: Portugal perde e falha qualificação para o Europeu feminino
Formação das Quinas derrotada frente à Islândia por 32-24
AL
Formação das Quinas derrotada frente à Islândia por 32-24
AL
A seleção portuguesa de andebol perdeu, este domingo, frente à Islândia por 32-24 e falha a qualificação para o Europeu, na última jornada do Grupo 4.
Portugal necessitava de apenas um empate para se qualificar como um dos melhores terceiros lugares, contudo, as comandadas de José António Silva não foram capazes de assegurar aquela que seria a segunda presença consecutiva no Europeu, algo que, a verificar-se, seria inédito.
Com esta derrota, a seleção portuguesa desceu ao quarto e último lugar do grupo, com quatro pontos.
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