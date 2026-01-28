Após derrotas frente à Alemanha e França, a seleção portuguesa de andebol venceu o segundo jogo ao bater a Espanha por 27-35 e espera pelos outros jogos do grupo, com o sonho de seguir em frente no Campeonato Europeu de andebol.

Depois do empate frente à Noruega e obrigado a triunfar diante da seleção espanhola, Portugal entrou na partida a perder. Com o passar do tempo, a partida mostrava-se equilibrada, contudo, a seleção das quinas foi capaz de impor o seu ritmo e, ao intervalo, vencia por uma vantagem de quatro golos (12-16).

No segundo tempo, a formação orientada por Paulo Jorge Pereira dilatou a vantagem e conquistou os dois pontos. Martim Costa foi eleito o homem do jogo, com seis golos marcados. Kiko Costa marcou mais um que o irmão e, com estes sete golos apontados, isola-se no lugar de melhor marcador da competição com 54 remates certeiros.

Com o sonho da qualificação ainda vivo, Portugal precisa de, quase, um milagre para passar à próxima fase. Para isso acontecer, França não pode vencer diante da Alemanha e a Noruega, caso bata a primeira classificada Dinamarca, não pode vencer por mais de dez golos, isto porque em caso de vitória os noruegueses ficam empatados com Portugal e a decisão recai sobre a diferença de golos.

Os dois jogos do grupo de Portugal estão marcados para as 17h00 e as 19h30, respetivamente.