A Seleção Nacional de andebol ficou a conhecer esta quinta-feira os adversários na fase de grupos do Campeonato da Europa de 2026 que irá realizar-se na Dinamarca, Suécia e Noruega.

Em Herning, os «Heróis do Mar» ficaram emparelhados no Grupo B juntamente com a equipa da casa e tetracampeã campeã mundial, Dinamarca. Macedónia do Norte e Roménia completam o grupo.

O Campeonato da Europa de 2026 irá decorrer de 15 de janeiro a 1 de fevereiro. A melhor classificação de sempre da formação lusa foi um sexto lugar, em 2020.