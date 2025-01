A Seleção Nacional vai defrontar a Suécia, Espanha e Chile na Main Round do Mundial de andebol. Depois de passar

Depois de fechar a fase preliminar invicto, no Grupo E, Portugal vai começar a ronda principal isolado, com o máximo de quatro pontos.

O primeiro jogo de Portugal é já na quarta-feira, às 18h (17h em Lisboa), em Oslo, na Unity Arena, frente à Suécia. Na sexta-feira, às 15h30 (14h30), defronta a Espanha, e finaliza o Grupo III no domingo, diante do Chile, pelas 15h30 (14h30).

O Grupo III é liderado por Portugal, com quatro pontos, seguido pela Suécia e Espanha, com três, Brasil, com dois, e Chile e Noruega, com zero. De referir que passam para os quartos de final os dois primeiros classificados de cada grupo.