Portugal caiu de pé no Mundial de andebol, perante 12 mil suecos na Arena Scandinavium, em Gotemburgo.

A Seleção ficou a dois golos de alcançar um inédito apuramento para os quartos de final. O empate bastaria, dada a vantagem no confronto direto com Hungria e Islândia, e os «heróis do mar» até chegaram ao intervalo a vencer por 14-13 diante da anfitriã e vice-campeã do mundo, mas um mau período na segunda parte acabou por deitar tudo a perder.

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira apresentou-se personalizada a jogar de igual para igual num ambiente adverso diante de uma das melhores seleções do mundo. Em campo, Rui Silva (6 golos) abriu o livro, Miguel Espinha defendeu o que pôde e António Areia e Victor Iturriza foram os melhores marcadores (8 e 7 golos, respetivamente). Portugal, porém, sofreu com diversas exclusões, contra nenhuma da seleção sueca, numa partida dirigida pelas gémeas francesas Charlotte e Julie Bonaventura, a mesma dupla que decidiu um livre de sete metros já depois da hora que valeu o empate ao Brasil nesta «main round» num resultado que complicou as contas de Portugal.

O resto foi mérito da Suécia, que virou o jogo e chegou a ter vantagem de cinco golos (25-20). Já apurada e a jogar perante o seu público, a equipa escandiava tremeu, mas não caiu.

Era preciso um jogo quase perfeito para tombar este gigante. Foi quase épico, quase histórico. Portugal esteve a dois passos do Olimpo do andebol mundial. Calou um pavilhão imenso, quase surpreendeu uma candidata ao título, mas ficou a dois golos do sonho.

Resta-lhe um sentimento de dever cumprido e um orgulho que não cabe dentro do peito.