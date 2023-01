Portugal entrou a perder no Mundial de andebol de 2023. A seleção nacional foi derrotada pela Islândia por 30-26, na primeira jornada do grupo D, na Kristianstad Arena, na Suécia, esta quinta-feira.

Ao contrário do Mundial 2021, Portugal não conseguiu bater os vikings e a missão do apuramento para a próxima fase fica mais dificultada, depois de um encontro em que a equipa lusa se bateu bem, teve momentos de superioridade, mas nunca conseguiu estar em vantagem no marcador. Pior do que isso, foi acabar com uma derrota por quatro golos, a maior diferença registada no encontro e que só se tinha visto por três ocasiões anteriormente, até ao apito final.

Num jogo em que Paulo Jorge Pereira ficou de fora, a cumprir o primeiro de dois jogos de castigo (Paulo Fidalgo orientou no banco), o selecionador deixou fora da convocatória Gustavo Capdeville e Diogo Silva e viu, da bancada, um início melhor dos islandeses.

A Islândia abriu o marcador aos dois minutos e teve em Bjorgvin Gustavsson um "muro", com três defesas a abrir. Portugal ainda acompanhou até ao 2-2, mas a Islândia conseguiu descolar até ao 6-2 aos dez minutos, em boa parte também pelas exclusões de Rui Silva e Cavalcanti que desfalcaram Portugal.

A resposta lusa surgiu depois, com melhor atitude ofensiva, coesão defensiva, agressividade positiva aos poucos e um parcial de 4-0 que permitiu igualar em 7-7 ao minuto 16 e provocou o primeiro «timeout» da seleção comandada por Gudmundur Gudmundsson.

Com Pedro Portela a brilhar na eficácia – cinco golos em 17 minutos – Portugal mudou de guarda-redes a seguir com a entrada de Miguel Espinha e o marcador manteve-se equilibrado, embora sempre com a Islândia na frente.

Numa primeira parte de algumas contrariedades, com três exclusões (Cavalcanti viu dois minutos pela segunda vez depois de pontapear uma água), demora dos pivôs a entrar em jogo e algumas perdas de bola iniciais, Portugal conseguiu fechar a primeira meia hora com o empate a 15, com um livre de sete metros de Pedro Portela, que chegou aí aos sete golos.

A segunda parte teve 12 minutos iniciais difíceis para Portugal, que se viu a perder por 21-18 na sequência do cartão vermelho exibido a Fábio Magalhães, por ter encostado a Magnusson, que caiu de forma aparatosa ao preparar o remate na lateral direita. A discórdia com a decisão de pouco valeu. Na sequência, os islandeses estabeleceram uma diferença de três golos da marca dos sete metros e Paulo Fidalgo, com menos dois jogadores em campo na altura, para preparar o ataque, pediu novo «timeout».

Portugal ajustou, serenou e manteve-se agarrado ao jogo e marcador, tendo chegado mesmo a novo empate aos 48 minutos, por Cavalcanti (22-22). As melhorias evidentes no jogo luso, desde a variabilidade defensiva à ofensiva, permitiram responder aos golos islandeses até ao 24-24 registado à entrada para os últimos dez minutos. Faltou, porém – e houve oportunidade para isso – conseguir assumir a dianteira do marcador.

Depois de uma fase mais positiva, os nove minutos finais, seguidos ao «timeout» islandês, foram penosos para a seleção nacional, que não conseguiu marcar durante sete minutos e ficou a perder por 27-24, com uma exclusão discutível de Kiko Costa pelo meio (aparentemente só se viu depois de uma provocação de Gislason no 26.º golo dos vikings). A Islândia acabou o jogo com mais eficácia e selou o triunfo com o 30-26 em cima da buzina.

Pedro Portela, com oito golos, foi o melhor marcador de Portugal. O melhor marcador do jogo foi Bjarki Mar Elisson, com nove golos.

Pouco antes, no outro jogo da primeira jornada, a Hungria, treinada pelo espanhol Chema Rodríguez, do Benfica, venceu a Coreia do Sul treinada pelo ex-selecionador português Rolando Freitas, por 35-27.

No domingo, Portugal defronta os sul-coreanos, pelas 17 horas. Pouco depois, às 19h30, há um Islândia-Hungria.

Com estes resultados, a Hungria e a Islândia estão na frente do grupo, com dois pontos cada. Portugal e Coreia do Sul seguem com zero.

Jogo na Kristianstad Arena, Suécia.

AO INTERVALO: 15-15.

Árbitros: Robert Schulze e Tobias Tonnies (Alemanha).

ISLÂNDIA: Bjorgvin Gustavsson (1), Viktor Hallgrimsson; Odinn Rikhardsson, Janus Smarason, Aron Palmarsson (2), Viggo Kristjansson, Bjarki Elisson (9), Elvar Jonsson (1), Gisli Kristjansson (2), Ymir Orn Gislason, Olafur Gudmundsson, Omar Ingi Magnusson (7), Ellidi Vidarsson (4), Hakon Styrmisson, Arnar Arnarsson, Sigvaldi Gudjonsson (4). Treinador: Gudmundur Gudmundsson.

PORTUGAL: Miguel Espinha, Manuel Gaspar; Pedro Portela (8), Victor Iturriza (1), Miguel Martins (1), Rui Silva (4), Leonel Fernandes (1), Alexis Borges (1), Diogo Branquinho (2), Alexandre Cavalcanti (1), António Areia (1), Kiko Costa (2), André Gomes (2), Martim Costa, Luís Frade (1), Fábio Magalhães (1). Treinador: Paulo Fidalgo.