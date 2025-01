Com a presença garantida na Main Round do Mundial de Andebol, depois de bater o Brasil, Portugal é a única seleção do Grupo E que pode chegar à fase principal com a pontuação máxima, depois de bater os EUA e o Brasil.

Na antevisão ao jogo com Noruega, o último da fase de grupos, Salvador Salvador, lateral da Seleção Nacional

«É um jogo muito decisivo para nós, porque ganhando (à Noruega) vamos numa posição muito favorável para a ‘main round’, onde podemos ambicionar o nosso objetivo de chegar aos quartos de final», disse o jogador em declarações à Lusa.

Relativamente ao jogo com o Brasil, vitória por 30-26, o jogador do Sporting, destacou que «as coisas estão a correr bem».

De recordar que no caso de vitória frente à Noruega, Portugal chega à main round numa posição favorável. Há três equipas de cada grupo que se apuram e levam para a seguinte fase os pontos somados diante dos adversários que também se apuram.

«Melhoramos no último encontro (com o Brasil), temos dois jogos e duas vitórias, pelo que as coisas estão a correr bem, e estamos em boas condições para fazer uma boa partida contra a Noruega», explicou.

Para concluir, o português falou sobre o colega de equipa no Sporting, o guarda-redes norueguês André Kristensen: «Já o conhecemos e ele já nos conhece a nós, mas acho que não traz vantagem. Pode mudar alguma coisita, mas vamos ver o que vai acontecer», atirou.

Luís Frade, pivô português, também fez a antevisão ao jogo com a Noruega e confessou que o jogo com a Noruega vai ser tão «difícil» como o do Brasil.

«O nosso principal objetivo era estar na ‘main round’, que já asseguramos, mas mesmo assim queremos passar com o máximo de possibilidades. Vamos ver como é que vai ser o jogo com a Noruega. Vai ser muito difícil, como com o Brasil, mas espero que corra bem», partilhou o jogador do Barcelona.

«(A Noruega) É uma equipa forte, que mudou muito a sua maneira de jogar desde as duas últimas vezes que nos defrontámos (em 2024). Vencemos a Noruega no Europeu (37-32) e perdemos no torneio pré-olímpico (32-28). Mudaram muito a maneira de jogar e adaptaram-se à nossa defesa pressionante», afirmou.

Por fim, Luís Frade espera que Portugal consiga «nivelar» o jogo e vencer em solo norueguês.

«Temos que limar as últimas arestas. Eles vão tentar praticar um jogo rápido, mas sinto que se estivermos bem na recuperação defensiva e com as nossas armas ofensivas, que podemos, pelo menos, nivelar o jogo», concluiu,

Portugal joga este domingo, às 20h30 (19h30 em Lisboa), frente à Noruega, em Oslo.