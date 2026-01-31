A Seleção de andebol regressou este sábado a Portugal, depois de alcançar o quinto lugar no Europeu – a melhor campanha da história – e o apuramento direto para o Mundial 2027. No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, os atletas falaram aos jornalistas.

António Areia

«É um momento especial, de dever cumprido. Propusemo-nos a fazer melhor que o Europeu 2020 e acho que tivemos uma competição supercompetente, com alguns altos e baixos, confesso. Acho que é sempre possível fazer melhor e somos um grupo que gosta de se propor a esse tipo de desafios. No Mundial defrontámos quase as mesmas equipas para tentar chegar ao quarto lugar – a Alemanha, a França, a Espanha e a Noruega.»

Salvador e o desfecho épico contra a Noruega

«Tínhamos a noção de que ia acabar por ser um [último] remate e independentemente se fosse golo ou não, o jogo ia acabar. Felizmente, o Martim nestas situações marca muitas vezes e aconteceu mais uma vez.»

Gustavo Capdeville

«Estávamos focados naquilo, eram os últimos segundos e o que queríamos era marcar o golo. Sou sincero: não escutei o selecionador, estávamos tão ansiosos, queríamos tanto marcar e ganhar.»