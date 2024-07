A seleção portuguesa de andebol sub-20 apurou-se esta sexta-feira para a final do Campeonato da Europa da categoria, a disputar no domingo, frente à Espanha, após vencer a Alemanha por 29-24, em Celje, na Eslovénia.

Depois de já ter superado os germânicos na primeira fase da competição, por 21-17, o conjunto luso voltou a ser superior num desafio em que esteve sempre na frente, teve sete golos de vantagem a 20 minutos do fim e a seis só tinha um, altura em que o guarda-redes Diogo Rêma foi decisivo com meia dúzia de defesas seguidas, que lhe valeram a eleição de MVP do jogo.

No domingo, a partir das 20h30 locais (19h30 em Lisboa), Portugal vai reencontrar a Espanha, a quem venceu, na passada terça-feira, por 38-37: o rival ibérico chegou ao jogo decisivo após afastar a Dinamarca, com 36-34.

Recordamos que Portugal é vice-campeão da Europa, depois de ter perdido a final, em casa, ante a Espanha, por 37-35: tinha sido igualmente segundo classificado em 2010, na Eslováquia, cedendo ante a Dinamarca por 30-24.

A Dinamarca é a seleção com mais títulos, quatro, mais um do que a Alemanha e a Espanha, ambos com três, enquanto Eslovénia, Polónia e a antiga Jugoslávia têm um troféu cada.