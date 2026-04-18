A final da Taça de Portugal de andebol será decidida entre Benfica e Sporting, uma vez que os encarnados bateram o Águas Santas e os leões venceram o Marítimo.

O Sporting recebeu a formação madeirense e, depois da vitória na primeira mão, os leões voltaram a mostrar a superioridade na partida. No primeiro tempo, os comandados por Ricardo Costa cavaram uma vantagem de seis golos (21-15).

Já na segunda parte, o Sporting manteve o volume ofensivo e o Marítimo não se mostrou capaz de reagir à desvantagem (42-28). Os leões garantiram a passagem para a final da Taça de Portugal, com uma vitória por 82-65 no agregado das duas eliminatórias.

Na outra meia-final, e depois da derrota da primeira mão (31-28), o Benfica deu a cambalhota no marcador frente ao Águas Santas, garantindo a passagem à final.

Em jogo quase de sentido único, as águias venciam por 14-9 ao intervalo. No segundo tempo, os encarnados voltaram a impor o seu jogo e terminaram a partida com uma vantagem de 14 golos (36-22). No conjunto das duas eliminatórias, o resultado fixou-se em 64-53.