Que jogo de andebol! Incrível!

O Benfica venceu neste domingo o Sporting por 45-43 e conquistou a Supertaça de andebol, regressando aos títulos internos que lhe fugiam desde 2018.

Mas não o fez sem um sofrimento enorme. Depois de parecer ter o jogo controlado no tempo regulamentar, águias só venceram no segundo prolongamento, sendo que empataram o jogo no último segundo do primeiro prolongamento.

As águias lideraram o marcador durante toda a partida, chegaram a ter nove golos de vantagem sensivelmente a meio da segunda parte, mas o Sporting arrancou aí para uma recuperação incrível.

Os leões conseguiram reduzir para um golo de diferença a cinco minutos do fim, decorrendo depois um jogo de loucos, até ao empate a 32 a um minuto e meio do fim.

Depois, o Sporting teve a última posse de bola, com possibilidade de vencer o jogo, mas Hernández defendeu o último remate, levando o jogo para prolongamento.

No tempo-extra o Sporting colocou-se pela primeira vez em vantagem no jogo, nos 34-33, mas o Benfica fechou a primeira parte na frente por 35-34. Na segunda parte do prolongamento, ainda mais emoção.

Martim Costa deu vantagem aos leões a 10 segundos do fim e na reposição, o Benfica marcou no último segundo, numa decisão que os árbitros estiveram a discutir com a mesa durante largos minutos.

No segundo prolongamento, as águias chegaram a dois golos de vantagem e já não voltaram a desperdiçar a liderança no marcador, conquistando a sétima Supertaça do seu historial. As águias igualam o ABC e ficam a uma das oito do FC Porto.

O guarda-redes do Benfica Sergey Hernández, com quase 20 defesas, foi a grande figura do jogo que teve como melhor marcador Martim Costa, do Sporting que apontou 11 golos, mais um do que o irmão Kiko Costa.

No Benfica, Ole Rahmel e Adam Juhasz marcaram ambos nove golos.

[em atualização]