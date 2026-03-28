Um «cheiro intenso» no balneário do Dragão Arena levou a que o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga, do Sporting, fossem assistidos no pavilhão, antes do clássico entre dragões e leões, que estava marcado inicialmente para as 18 horas deste sábado e só começou 20 minutos depois.

Segundo confirmou o Maisfutebol junto de fonte dos verde e brancos no local, Ricardo Costa e Moga foram mesmo posteriormente transportados ao hospital. Tal aconteceu por indicação da equipa médica da ambulância que assistiu os elementos da equipa do Sporting no Dragão Arena.

Além do treinador e do jogador em questão, mais atletas da equipa verde e branca sentiram-se indispostos. Toda a equipa do Sporting, desde jogadores a restantes elementos da equipa técnica e staff, saíram do balneário fruto do cheiro em questão e os atletas equiparam-se fora deste, com toda a comitiva visitante a ter de organizar-se num corredor, dada a falta de condições no balneário.

Até ao momento, não foi possível identificar exatamente o que causou o cheiro em questão. Porém, e de acordo com o que o nosso jornal apurou, os delegados ao jogo já estiveram no balneário e descreveram o cheiro como «adormecedor».

De referir que o Sporting não quis ir a jogo, mas os delegados (na reunião técnica antes do jogo) disseram que havia condições para avançar.

O início do jogo foi, dada a situação, adiado para as 18h15. Porém, a partida, sem Moga nas opções da equipa do Sporting e sem Ricardo Costa no banco de suplentes da equipa visitante, arrancou apenas às 18h20.

O nosso jornal contactou fonte oficial do FC Porto, que não avançou qualquer esclarecimento até ao momento sobre a situação. Porém, o clube azul e branco irá dar explicações sobre o caso em breve, através de comunicado oficial.

FC Porto e Sporting defrontam-se em jogo da primeira jornada da fase que vai decidir o campeão nacional. O outro jogo da ronda é o Benfica-Águas Santas, que está marcado para as 15 horas de domingo.