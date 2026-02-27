Andebol: Christian Moga renova com o Sporting
Pivô congolês «feliz» por continuar nos bicampeões nacionais
O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Christian Moga. O jogador de 27 anos pertence aos quadros dos leões desde 2023, proveniente do Póvoa AC.
Em declarações aos meios de comunicação do clube, o internacional congolês refere que «está feliz» por prolongar o vínculo com os bicampeões nacionais.
«Sinto-me bem por continuar no Sporting CP, a crescer e a evoluir. Gostei do projecto, é muito bom, e vejo-me a evoluir e é isso que me faz ficar no Sporting CP», começou por dizer.
Ao serviço do Sporting, Christian Moga já conquistou dois títulos de campeão nacional, duas Taças de Portugal e três supertaças e mostra o desejo de continuar a lutar por troféus.
«Essa é a vontade de qualquer atleta, ganhar sempre. Com os títulos que temos, é continuar a ganhar e ganhar sempre", referiu, antes de falar sobre o desejo de chegar ainda mais longe na principal prova de clubes de andebol a nível europeu», acrescentou.
O Bicampeão Nacional do #AndebolSCP, Christian Moga, continua de Leão ao peito 🦁 pic.twitter.com/lXYrMtp92P— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) February 27, 2026