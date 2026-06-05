Andebol
Há 51 min
Andebol: Jan Gurri renova com o Sporting
Internacional espanhol mostrou-se orgulhoso por prolongar o vínculo com o emblema leonino
AL
Internacional espanhol mostrou-se orgulhoso por prolongar o vínculo com o emblema leonino
AL
O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Jan Gurri. Internacional espanhol, de 23 anos, prepara-se para a quarta temporada consecutiva de leão ao peito.
Contratado ao CB Granollers na temporada 2023/24, Jan Gurri mostrou-se peça importante na conquista do tricampeonato de andebol, ao apontar 169 golos em 65 jogos na presente temporada.
Em declarações aos meios de comunicação do Sporting, o espanhol mostrou-se «honrado» pela renovação.
«É uma honra e um orgulho fazer parte desta equipa e deste clube tão grande e histórico, e de poder continuar a fazer história», pode ler-se.
✍️ Jan Gurri prolonga a ligação com o #AndebolSCP e segue para a 4️⃣.ª época de Leão ao peito 🦁 pic.twitter.com/f82vPSTCij— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) June 5, 2026
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