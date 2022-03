O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Jens Schongarth, lateral alemão que cumpre a segunda temporada ao serviço da equipa de andebol dos leões.

O jogador de 33 anos chegou ao clube em 2020, proveniente do SG Flensburg-Handewitt. «Hoje é um grande dia para mim e para a minha família. Estamos muito felizes aqui e eu estou muito orgulhoso por continuar a jogar no Sporting CP», garante Jens Schongarth.

Em declarações reproduzidas pelo site oficial do Sporting, o lateral alemão manifestou o desejo de vencer o campeonato português: O campeonato português é muito difícil, mas nesta temporada estamos muito unidos e a trabalhar bem. Gosto do sistema e da táctica da equipa técnica, mas tem de ser tudo perfeito para conquistar o título. Eu quero mais e ganhar o campeonato com o Sporting CP é um dos meus objectivos.»