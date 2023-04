O Sporting venceu no recinto do Póvoa (32-43) e já sabe que vai manter, no mínimo, a vantagem sobre os mais diretos perseguidores na frente da tabela classificativa do campeonato nacional de andebol.

Neste domingo há clássico entre o Benfica, terceiro classificado, e o FC Porto, segundo.

Resultados da 21.ª jornada:

Sábado, 22 abr:

Póvoa-Sporting, 32-43

Avanca - Marítimo SAD, 29-25

Santo Tirso - Maia/UMaia, 26-21

ABC/UMinho – Belenenses, 31-26

Académico de Viseu - Vitória de Setúbal, 24-23

FC Gaia - Águas Santas, 25-23

Domingo, 23 abr:

Benfica - FC Porto, 15:00