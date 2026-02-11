A visita de hoje do bicampeão Sporting ao FC Gaia, em jogo da 18.ª jornada da Liga portuguesa de andebol, foi adiada «devido ao mau tempo», informaram os leões.

O jogo, que estava marcado para as 20h30 desta quarta-feira, será realizado no domingo de 8 de março.

Atualmente, o Sporting ocupa o primeiro lugar da tabela com um registo 100 por cento vitorioso e soma 51 pontos. Já o FC Gaia é 11.º classificado com 21 pontos.