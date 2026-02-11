Andebol
Andebol: mau tempo adia FC Gaia-Sporting
Jogo da 18.ª jornada será realizado no dia 8 de março
A visita de hoje do bicampeão Sporting ao FC Gaia, em jogo da 18.ª jornada da Liga portuguesa de andebol, foi adiada «devido ao mau tempo», informaram os leões.
O jogo, que estava marcado para as 20h30 desta quarta-feira, será realizado no domingo de 8 de março.
Atualmente, o Sporting ocupa o primeiro lugar da tabela com um registo 100 por cento vitorioso e soma 51 pontos. Já o FC Gaia é 11.º classificado com 21 pontos.
⚠️ O jogo do #AndebolSCP frente ao FC Gaia, marcado para o dia de hoje, foi adiado devido ao mau tempo.— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) February 11, 2026
A partida será remarcada para o dia 8/3 🤾♂️ pic.twitter.com/B0pYAmaMr6
