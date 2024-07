O central Pedro Martínez reforça o Sporting, proveniente do Caserío, da II Liga de Espanha, onde cumpriu meia época.

«Estou muito contente, entusiasmado e motivado. Chego ao maior clube de Portugal e acho que é uma oportunidade única para dar um passo em frente na minha carreira», manifestou o argentino, de 24 anos.

Internacional pela seleção em 30 ocasiões, o reforço dos leões estará nos Jogos Olímpicos de Paris. Ainda que atue como central, Martínez esclarece que poderá ocupar qualquer zona do campo.

«Estou disposto a jogar onde a equipa necessitar. Gosto de incomodar no momento do ataque adversário e, a partir da velocidade e dessa intensidade, posso causar problemas [no contra-ataque]», atirou.

O jovem central conta com passagens pelo Colégio Ward (Argentina), Ademar León (Espanha) e Handebol Taubaté (Brasil).

Assim, e para uma época de Champions, os campeões nacionais juntam Pedro Martínez a William Hoghielm, Diogo Branquinho (FC Porto) e ao guardião Mohamed Aly na lista de reforços.