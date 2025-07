Carlos Álvarez é jogador da equipa masculina de andebol do Sporting. O clube lisboeta anunciou em comunicado a contratação.

Melhor marcador da primeira divisão espanhola nas duas últimas temporadas, MVP da prova e Campeão da Europa de sub-20 por Espanha, o ponta de 22 anos chega proveniente do Ademar León.

Ao longo da carreira, sempre em solo espanhol, vestiu também a camisola do CB Cisne.

«Espero continuar a crescer, a aprender e que melhor sítio do que uma equipa como é o Sporting CP, com gente muito jovem e sobretudo muito competitiva, que quer ganhar sempre, que quer continuar a crescer. Identifico-me na perfeição com esses valores de competitividade máxima, de procurar ganhar sempre, independentemente do adversário ou das circunstâncias. Para mim é um sonho fazer parte da família do Sporting CP», disse o jogador aos canais oficiais dos leões.