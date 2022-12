A dada altura não deu para segurar mais: após a enésima defesa de Gonzalo Pérez de Vargas, todo o pavilhão se levantou para aplaudir o guarda-redes do Barcelona.

E o Sporting a desesperar.

Pudera!

O Sporting esteve muito, muito perto de vencer o Barcelona, atual bicampeão da Europa, na meia-final da primeira edição da Supertaça Ibérica.

A equipa de Ricardo Costa chegou ao intervalo a vencer por quatro golos (26-14), segurou-se na frente até aos cinco minutos finais, mas embateu num «muro» chamado Gonzalo Pérez de Vargas.

Contra todas as tentativas dos leões, o internacional espanhol mostrou a razão pela qual é considerado por muitos como o melhor guarda-redes do Mundo e fez 14 (!!) defesas só na segunda parte. Grande parte delas em contra-ataque e remates aos seis metros.

E com isso, a exibição do Sporting, que podia ser memorável, foi só muito, muito boa. Apenas com uma nota muito negativa: nova lesão de André José.

O jovem central de 21 anos tinha voltado a jogar há menos de dois meses, depois de ter sido operado ao joelho esquerdo, e voltou a lesionar-se no mesmo joelho, saindo em lágrimas do pavilhão, e com muitos dos companheiros desolados também.

A expectativa não é nada positiva, a avaliar pela forma como tudo aconteceu, mas só nos próximos dias se saberá o diagnostico do internacional português.

E essa é mesmo a única mancha deste jogo do Sporting. Porque a derrota (37-34), apesar de dura, deixou bem patente que há muita qualidade no plantel dos leões.

O Sporting bateu-se de frente com o bicampeão europeu. Teve o azar de bater no melhor do mundo.

Para os leões, segue-se no domingo o jogo com o Granollers para decidir o terceiro lugar.

E o muro vai agora erguer-se em frente ao FC Porto para decidir o vencedor da primeira Supertaça Ibérica.