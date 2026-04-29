Andebol: Sporting consente empate com Aalborg no último lance
Vitória no arranque dos «quartos» da Champions escapa após vantagem de cinco golos
Vitória no arranque dos «quartos» da Champions escapa após vantagem de cinco golos
O Sporting empatou com os dinamarqueses do Aalborg na primeira mão dos “quartos” da Champions, por 31-31 (16-16 e 15-15). Em casa, nesta quarta-feira, os leões recuperaram da desvantagem de três golos até ao intervalo e descolaram na etapa complementar, atingindo os cinco golos de diferença.
Ainda assim, os dinamarqueses empataram a contenda a 30 pontos, forçando um final de muita tensão. No último lance, o Aalborg converteu um livre de sete metros.
Na turma de Ricardo Costa, Kiko Costa fez 12 golos e Andrè Kristensen acumulou 13 defesas. Nos dinamarqueses, Thomas Arnoldsen (oito golos) e Mads Hoxer (sete golos) também se destacaram.
A segunda mão está agendada para quarta-feira (19h45). Antes, no sábado (21h), o Sporting recebe o FC Porto na quarta ronda da fase de apuramento de campeão da Liga.