O Sporting empatou com os dinamarqueses do Aalborg na primeira mão dos “quartos” da Champions, por 31-31 (16-16 e 15-15). Em casa, nesta quarta-feira, os leões recuperaram da desvantagem de três golos até ao intervalo e descolaram na etapa complementar, atingindo os cinco golos de diferença.

Ainda assim, os dinamarqueses empataram a contenda a 30 pontos, forçando um final de muita tensão. No último lance, o Aalborg converteu um livre de sete metros.

Na turma de Ricardo Costa, Kiko Costa fez 12 golos e Andrè Kristensen acumulou 13 defesas. Nos dinamarqueses, Thomas Arnoldsen (oito golos) e Mads Hoxer (sete golos) também se destacaram.

A segunda mão está agendada para quarta-feira (19h45). Antes, no sábado (21h), o Sporting recebe o FC Porto na quarta ronda da fase de apuramento de campeão da Liga.