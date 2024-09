O Sporting recebeu e venceu o Veszprém por 39-30, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

No Pavilhão João Rocha, os comandados de Ricardo Costa foram superiores durante todo o encontro e ao intervalo já venciam por seis golos de diferença, muito graças a uma enorme eficácia ofensiva e mais uma boa exibição de Andre Kristensen.

Destaque claro para os irmãos, Kiko e Martim Costa, que apontaram sete golos cada e terminaram no topo da lista de melhores marcadores do encontro, juntamente com Nedim Remili, da formação húngara. Com este resultado, o Sporting mantém-se na liderança do Grupo A, com seis pontos, mais dois do que Veszprém e Dinamo Bucareste (menos um jogo).

Veja aqui um dos golos apontados pelo Sporting frente ao Veszprém: