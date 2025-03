A disputar a última jornada da fase regular, o Sporting e o FC Porto empataram este sábado no Clássico de andebol, por 30-30.

De olhos postos na liderança, os rivais acabaram por garantir dois pontos e igualar o Benfica no primeiro lugar, mas ambos com menos um jogo.

Com as bancadas do Pavilhão João Rocha ao rubro, os leões entraram melhor e chegaram ao intervalo na frente, por 17-16. No primeiro tempo, o Sporting dominou e teve oportunidades de aumentar a vantagem, mas acabou por terminar a primeira meia hora com apenas um golo de diferença.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

Na segunda parte, a história mudou um pouco e os dragões entraram em força, lutando pela liderança do marcador até ao fim. Em vários momentos até o conseguiram fazer, mas no fim o empate acabou por ser o desfecho.

Nos minutos finais, o equilíbrio entre as duas equipas manteve-se e o resultado foi disputado até ao apito final. O último golo, o 30.º dos dragões, surgiu a 20 segundos do fim, com Leonel a aproveitar um erro ofensivo dos leões e a rematar sem hipótese para Ali. Os dois conjuntos somaram o primeiro empate na temporada.

Com este resultado, as três equipas estão em igualdade pontual (60) na liderança do campeonato nacional. Na fase final, os quatro primeiros lugares vão disputar um grupo a duas rondas para decidir o campeão.

De referir que o FC Porto ainda precisa de terminar o encontro com o AA Avanca, da 18.ª jornada. Da mesma forma, o Sporting ainda tem de retomar a partida com o Póvoa AC, da 19.ª.