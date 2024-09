O Sporting triunfou, na tarde deste domingo, no dérbi com o Benfica (38-22). Em casa, na quarta jornada do campeonato, os campeões nacionais dominaram na receção aos rivais, melhorando até o registo na Supertaça (37-21).

As águias não triunfam no pavilhão dos leões, para a Liga, desde outubro de 2012. O melhor que conseguiram foi um empate, a 32 pontos, em abril de 2022.

Um dos motivos para tal registo prende-se com a organização dos leões, que nos últimos anos investiram num projeto de retenção de talento nacional e de melhoria quanto a internacionais.

Assim, o desnível no marcador tornou-se inevitável.

Recorde, aqui, a marcha do marcador.

Ainda que os primeiros oito minutos tenham sido escassos em golos (2-1), as sucessivas paradas de Andre Kristensen embalaram os anfitriões para a vantagem de quatro golos (15-11 e 16-12).

Até ao intervalo, os comandados de Ricardo Costa capitalizaram as exclusões nos adversários – e a expulsão de Hedberg, aos 19m – para se acomodarem no marcador (18-12). Aquando da pausa, Martim Costa já havia assinado cinco golos.

Na etapa complementar, pouco mudou. Ainda que o Benfica abdicasse de Gustavo Capdeville entre os postes, a organização ofensiva nunca apareceu, abrindo espaço para o Sporting sentenciar o duelo.

Ao cabo de 48 minutos, e entre descontos de tempo pedidos pelo Benfica, a diferença era já de 12 pontos (30-18).

Até final, os leões limitaram-se a gerir o ritmo e a distribuir minutos a todos os elementos no banco de suplentes, selando a quarta vitória na Liga em 38-22.

Destaque para os 10 golos de Martim Costa, além de João Gomes (4) e Salvador (5). De salientar, de novo, a tremenda exibição do guardião Kristensen, que acumulou quase duas mãos cheias de paradas.

Do outro lado, as intervenções de Capdeville revelaram-se «curtas» para interromper o controlo dos anfitriões. Além do guarda-redes, Belone Moreira e Fábio Silva estiveram entre os mais inconformados, com cinco golos.

Assim, os campeões em título igualam o FC Porto no topo da tabela, com 12 pontos. O pódio é encerrado pelo Marítimo (10 pontos), seguido por ABC (9), Benfica e Águas Santas, com oito pontos.

Na próxima ronda, na tarde de sábado (17h), as águias receberão o Sp. Horta (10.º).

Por sua vez, o Sporting retomará a campanha na Champions em casa, ante o colosso Veszprém, da Hungria. Encontro agendado para quarta-feira, às 19h45. Os leões contam com duas vitórias em duas rondas.

Depois, no sábado (15h), o Sporting visitará o Belenenses (7.º).