O Sporting garantiu um lugar na final da Supertaça Ibérica depois de golear os espanhóis do Ademar León por 42-27. O FC Porto, por sua vez, caiu frente ao Barcelona depois de uma derrota por 28-25.

Os leões entraram fortes e conseguiram estar sempre na frente do marcador. Ao intervalo já venciam por cinco golos de diferença (18-13). No segundo tempo não tiraram o pé do acelerador e acabaram mesmo por golear os espanhóis (42-27), carimbando uma passagem para a final da competição.

Já o FC Porto tinha uma tarefa diferente pela frente, enfrentando o Barcelona que venceu as últimas três e únicas edições. Mamadou Diocou foi o mais inconformado do lado portista com seis golos. No entanto, os dragões acabaram por cair com um resultado final a fixar três golos de diferença (28-25).

Assim, Sporting e Barcelona marcam encontro este domingo, em Matosinhos, com o início da final agendado para as 16:30. Em jogo está o orgulho ibérico e mais um troféu para este início de temporada.