Esta quinta-feira, o Sporting foi derrotado no terreno do Veszprém, por 32-21, na 12.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Numa partida que ficou marcada pelo desmaio do árbitro, que obrigou a uma paragem temporária, os leões chegaram ao intervalo a ganhar, por 17-16. No entanto acabaram por perder a vantagem e sofreram uma derrota frente aos líderes do Grupo A.

O Sporting segue em terceiro lugar, com 15 pontos, e procura ainda a passagem aos quartos de final da prova. O Paris Saint-Germain está em segundo, com 16, e o Fuchse Berlim está em quarto, com 14.

Destaque para a exibição de Martim Costa (oito golos), Francisco Costa (cinco) e Orri Porkelson (oito) no lado do Sporting.

No dia 26 de fevereiro, próxima quarta-feira, os leões recebem o Fredericia, da Dinamarca.