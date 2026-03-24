Andebol: Sporting renova com guarda-redes
Mohamed Ali prolonga vínculo com os leões
Mohamed Ali prolonga vínculo com os leões
O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Mohamed Ali, sem revelar a duração do novo contrato. O guarda-redes egípcio está no emblema de Alvalade há duas temporadas.
Em declarações aos meios de comunicação do clube, o jogador mostrou-se «feliz» por continuar a vestir de verde e branco.
«Para mim, a equipa e o clube são como uma família minha e estou muito feliz por continuar com o Sporting. Espero fazer mais coisas boas no clube e na equipa», pode ler-se no comunicado.
Mohamed Ali deixou, ainda, vários elogios à massa associativa leonina.
«Os adeptos sportinguistas para mim são algo de especial no meu coração. Um dos motivos para querer continuar no clube é que eu sinto família não só na equipa e no clube, nos adeptos sportinguistas também. Quanto estás a ganhar, ou a perder, eles estão sempre contigo e nunca vi adeptos como os sportinguistas», finalizou.
Ao serviço do Sporting, o guardião conta com um golo em 41 jogos na presente temporada. Além disso, já conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.
Mohamed Ali renova com os Leões e continua a defender a baliza do #AndebolSCP 🔐 pic.twitter.com/sUKR8WJH30— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) March 24, 2026