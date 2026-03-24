O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Mohamed Ali, sem revelar a duração do novo contrato. O guarda-redes egípcio está no emblema de Alvalade há duas temporadas.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o jogador mostrou-se «feliz» por continuar a vestir de verde e branco.

«Para mim, a equipa e o clube são como uma família minha e estou muito feliz por continuar com o Sporting. Espero fazer mais coisas boas no clube e na equipa», pode ler-se no comunicado.

Mohamed Ali deixou, ainda, vários elogios à massa associativa leonina.

«Os adeptos sportinguistas para mim são algo de especial no meu coração. Um dos motivos para querer continuar no clube é que eu sinto família não só na equipa e no clube, nos adeptos sportinguistas também. Quanto estás a ganhar, ou a perder, eles estão sempre contigo e nunca vi adeptos como os sportinguistas», finalizou.

Ao serviço do Sporting, o guardião conta com um golo em 41 jogos na presente temporada. Além disso, já conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.