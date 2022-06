O Sporting recebeu e venceu, este sábado, o Póvoa AC, por 35-26, no 30.ª e última jornada do Campeonato Nacional de andebol, terminando em segundo lugar atrás do campeão FC Porto.

O jogo ficou marcado pela despedida do Pavilhão João Rocha do guarda-redes Matevz Skok, que está de saída após quatro temporadas e meia como dono da baliza leonina.

O esloveno foi homenageado antes de uma partida em que envergou a braçadeira de capitão de equipa.

Noutros jogos desta tarde, o FC Porto venceu fora o Madeira SAD (30-34), enquanto o Benfica, 3.º classificado, também foi triunfar fora, a casa do Águas Santas (22-27).

O Belenenses, que venceu em Braga o ABC (33-35), terminou em quarto lugar e garantiu também acesso à Liga Europeia. Boa Hora e Xico Andebol descem de divisão, enquanto Sanjoanense e Sp. Horta vão disputar a liguilha de manutenção.

No próximo fim de semana disputa-se a «final four» da Taça de Portugal, que vai ter lugar no Pavilhão Municipal de Matosinhos. Sporting-Benfica e Madeira SAD-FC Porto são os jogos das meias-finais.