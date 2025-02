O Sporting recebeu e venceu o Eurofarm Pelister por 30-24, no jogo da 11.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

No Pavilhão João Rocha, Salvador Salvador esteve em destaque e foi o melhor marcador em campo, com um total de oito golos. Os leões chegaram ao intervalo a vencer pela margem mínima, mas uma segunda parte mais intensa acabou com as dúvidas no encontro.

Com este resultado, o Sporting ascendeu ao segundo lugar no Grupo A, aproveitando o desaire do PSG frente ao Wisla Plock e mantém assim os cinco pontos de desvantagem para o Veszprém, o adversário da próxima semana.