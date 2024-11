Este sábado, o Sporting venceu em casa do FC Porto e é líder isolado do campeonato nacional de andebol.

À 11.ª jornada da liga, as duas equipas chegaram ao intervalo com o marcador a apresentar um 16-16. Na segunda parte, o Sporting foi superior e conseguiu garantir a vitória por 30-31.

Com este resultado, os leões são líderes com 33 pontos e e seguem 100 por cento vitoriosos. O FC Porto está em segundo, com 31 e apenas esta derrota.

O Benfica segue no terceiro lugar, com 29 pontos, depois de ter vencido, em casa, o ABC Braga por 36-31.

Resultados da 11.ª jornada

FC Porto – Sporting, 30-31

Póvoa – Avanca, 26-26

Benfica - ABC de Braga, 36-31

Vitória de Guimarães - Marítimo SAD, 30-33

Nazaré Dom Fuas - Águas Santas, 23-26

Sporting da Horta – Belenenses, adiado para 1 de fevereiro de 2025

Classificação dos primeiros: Sporting, 33 pontos; FC Porto, 31; Benfica, 29; Marítimo, 27; ABC Braga, 23; Águas Santas, 22