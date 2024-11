Este sábado, o Sporting recebeu e venceu o Águas Santas, por 36-28, na 12.ª jornada da liga portuguesa de andebol.

Os leões foram mostrando a superioridade e chegaram ao intervalo a vencer por quatro. Na segunda parte, e em concordância com o rumo da primeira, o Sporting não deixou os adversários estar na frente em qualquer momento.

Com este resultado, o Sporting continua a sequência de vitórias e mantém a liderança , com 36 pontos. O Água Santas está em sétimo, com 23.

O FC Porto foi triunfar a casa do V. Guimarães, com um resultado de 36-21. Ao intervalo os dragões já mantinham uma vantagem de sete golos.

Face à derrota na jornada passada, com o Sporting, o FC Porto segue em segundo lugar com menos dois pontos que o líder. O V. Guimarães está em sexto, com 23.

O Nazaré e o AA Avanca não foram além do empate, com o marcador a mostrar uma igualdade a 24 golos. O Póvoa AC venceu na receção ao Belenenses, por 31-27.