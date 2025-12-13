O Sporting recebeu e venceu o Belenenses por uns expressivos 43-23, no encontro referente à 16.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

No Pavilhão João Rocha, destaque para a exibição de Salvador Salvador, que apontou oito golos, mais do que qualquer outro em campo. Este triunfo permite aos leões segurarem a liderança invicta da prova, com três pontos de vantagem sobre o FC Porto.

Apenas três dias após ter perdido no Clássico diante dos leões, os azuis e brancos deslocaram-se ao reduto do FC Gaia e venceram por 45-27. Por sua vez, o Benfica derrotou a Artística de Avanca por 34-25, mantendo assim a diferença de quatro pontos para o Sporting.

Na próxima jornada, os três primeiros classificados jogam nos respetivos pavilhões, com o Sporting a defrontar o Arsenal da Devesa, o FC Porto com o Póvoa AC e o Benfica a receber o V. Guimarães.