Andebol: Sporting vence em casa e espreita «quartos» da Champions
Bicampeão nacional ganhou vantagem sobre o Wisla Plock
O Sporting venceu na receção aos polacos do Wisla Plock, por 33-29, na primeira mão do play-off de acesso aos “quartos” da Champions. Na noite desta quinta-feira, os leões atingiram o intervalo a vencer por 19-12 e geriram a vantagem na etapa complementar (14-17).
No bicampeão nacional, Francisco Costa brilhou com 10 golos.
Sporting CP secure a four-goal advantage against Wisla Plock. The Polish side can feel quite good about this result, as they were down by 10 goals at the start of the second half! 👀— EHF Champions League (@ehfcl) April 2, 2026
The Costa brothers combined for 19 goals and 8 assists! 🔥#ehfcl #CLM #handball #MOTW pic.twitter.com/Ifx2D5nY0G
A segunda mão do play-off está agendada para quinta-feira (19h45). O vencedor avança para os “quartos” e defronta o Aalborg, que já venceu os leões (35-30), mas também já perdeu no João Rocha (35-33).
Os dinamarqueses terminaram no segundo lugar do Grupo A, enquanto o Sporting foi sexto classificado.
Depois de ter cair nos “quartos” na época passada, o Sporting volta a tentar o feito inédito de elevar o andebol nacional à “final-four” da Champions. No formato anterior, o ABC de Braga foi finalista vencido em 1994.
