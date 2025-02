Na ressaca da derrota na Champions, o Sporting aplicou a frustração no Nazaré Dom Fuas, triunfando por 21-33 (8-16 e 13-17).

Na tarde deste domingo, na 21.ª jornada da primeira fase da Liga, Martim Costa, Thorkelsson e Jan Guarri – com quatro golos – estiveram em evidência. Entre os anfitriões, João Saraiva foi o mais inconformado, com dez golos.

Assim, os campeões nacionais atingem os 61 pontos, mais três do que o FC Porto (2.º). No terceiro posto está o Benfica, com 57 pontos, seguido pelo Marítimo (49 pontos).

No calendário do Sporting segue-se novo duelo europeu, desta feita em casa, ante os dinamarqueses do Fredericia – na noite de quarta-feira (19h45). Em setembro, os leões levaram a melhor (19-37).

Antes da 13.ª e penúltima jornada desta fase, o Sporting ocupa o 3.º lugar do Grupo A, a um ponto do PSG (2.º).