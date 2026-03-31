O caminho do Sporting rumo à segunda presença consecutiva nos «quartos» da Liga dos Campeões será feito através do Wisla Plock e os leões precisam de bater a formação polaca para atingirem a próxima fase da competição.

Esta presença no play-off surge após os comandados de Ricardo Costa terem ficado no sexto lugar do Grupo A da fase regular da Champions, sendo que Füchse Berlin (Alemanha) e Aalborg (Dinamarca) garantiram o apuramento direto para os «quartos». De resto, o Sporting irá medir forças com os dinamarqueses na próxima fase caso ultrapasse o Wisla Plock.

A primeira mão está marcada para esta quinta-feira, no Pavilhão João Rocha e a segunda decorre a 9 de abril, na Polónia. Recorde-se que na época passada, o Sporting foi eliminado pelo Nantes nessa mesma fase, com derrotas por 28-27 em França e 32-30 em Lisboa.