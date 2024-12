O Sporting perdeu, esta quinta-feira, frente ao Füchse Berlim, por 33-32, na 10.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de Andebol.

Em desvantagem na maior parte do jogo, a equipa de Ricardo Costa conseguiu chegar ao intervalo a perder por 21-19. Na segunda parte conseguiu chegar à vantagem por duas vezes, mas no fim acabou por ceder a derrota.

Destaque para a exibição de Martim Costa e Francisco Costa que marcaram sete golos cada. Orri Thorkelsson apontou seis.

Com este resultado, os leões estão em terceiro lugar do grupo, com 13 pontos. O PSG está em segundo, com 14, e o Veszprém lidera, com 18. De referir que apenas os dois primeiros classificados seguem para os «quartos».

O Sporting recebe o Eurofarm Pelister, da Macedónia do Norte, no dia 13 de fevereiro de 2025, na 11.ª jornada.