O Sporting mede forças com o Nantes, esta terça-feira, no primeiro de dois jogos a contar para os «quartos» da Liga dos Campeões de Andebol, com o «sonho» de marcar presença entre as quatro melhores equipas da prova.

Quem o garante é Salvador Salvador, capitão de equipa dos leões, que fala numa tarefa muito difícil, contra um histórico da modalidade, e aponta ao objetivo de trazer a eliminatória para Lisboa. O internacional português admite ainda que os jogadores querem realizar um «grande jogo» em França.

«É um sonho não só meu, como de qualquer jogador que pratica esta modalidade e ainda mais sendo português, é o sonho de jogar uma ‘final four’. O Nantes é um clube histórico e vai ser uma tarefa bastante difícil, mas confiamos nas nossas capacidades e no trabalho que vamos fazer. O ano passado, a nível desportivo e a nível pessoal, já tinha sido bastante bom», afirmou.

«Fomos colocando objetivos sobre outros objetivos e agora, chegados aqui, acho que o nosso grande objetivo, em primeiro lugar, é fazer um grande jogo em Nantes e trazer a eliminatória para cá para ser decidida no segundo jogo. Acredito que vamos fazer resultados incríveis nos próximos anos e já na primeira temporada de participação na Liga dos Campeões termos a oportunidade de seguir para a ‘final four’ tenha sido mais do que era esperado há alguns anos, mas agora estamos aqui e estamos com ‘fome’ e queremos ir para o próximo passo», acrescentou.

Nantes e Sporting defrontam-se a partir das 19h45, na H Arena, e a segunda mão está marcada para o próximo dia 30 de abril, no Pavilhão João Rocha.