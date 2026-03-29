Andebol
Há 45 min
Ricardo Costa após vitória na Dragão Arena: «Ninguém nos tira o brilho...»
Técnico do Sporting expressou-se pela primeira vez após o episódio que o obrigou a ficar de fora da ficha técnica no Clássico deste sábado
DIM
Técnico do Sporting expressou-se pela primeira vez após o episódio que o obrigou a ficar de fora da ficha técnica no Clássico deste sábado
DIM
Ricardo Costa veio a público falar, pela primeira vez, desde o episódio que marcou o jogo entre FC Porto e Sporting, para o campeonato de andebol e que obrigou o técnico leonino a ser assistido no local.
«Esta equipa não se apaga e ninguém nos tira o brilho», pode ler-se na publicação. Recorde-se que o Sporting denunciou um «cheiro intenso» no balneário do Dragão Arena, sendo que além de Ricardo Costa e Christian Moga, mais atletas da equipa verde e branca sentiram-se indispostos.
Os leões acabaram por levar a melhor sobre o FC Porto, num jogo que começou com 20 minutos de atraso e terminou com a vitória dos leões (33-30), que só têm vitórias no campeonato esta temporada.
Leia aqui a publicação de Ricardo Costa:
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