Ricardo Costa é um dos principais obreiros do domínio do Sporting, a nível interno, no andebol e a visão a longo prazo mantém-se focada num só ponto: ganhar.

O técnico leonino fez o rescaldo de mais uma época repleta de conquistas, com a revalidação de todos os títulos nacionais (Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça), e recordou a mágoa de não ter conseguido levar o conjunto leonino até à «final four» da Liga dos Campeões. Recorde-se que o Sporting não conseguiu levar a melhor sobre o Nantes nos «quartos» e ficou pelo caminho, na última edição da prova.

«Quando chegámos ao clube, dissemos que queríamos marcar uma era. Não se resume a ganhar um campeonato, uma Taça ou fazer um "triplete". É dominar e estarmos anos a ganhar muito mais do que perdemos. Há um sentimento de que ainda há muito por conquistar, nomeadamente a Liga dos Campeões, a possibilidade de alcançar um troféu internacional», começou por referir.

«Tenho a certeza absoluta de que, se tivéssemos tido a felicidade de chegar à final four, iríamos lutar para vencer a Liga dos Campeões, não apenas fazer figura de corpo presente em Colónia. Iríamos lá para ganhar, porque seria a nossa oportunidade. O Nantes fez um mau jogo nas meias-finais, mas acabou por vencer de forma até categórica o Barcelona. Isso diz muito sobre o nível das equipas que enfrentámos. Teríamos uma palavra a dizer», acrescentou.

Ricardo Costa renovou recentemente com o Sporting até 2030, assim como os filhos (Francisco e Martim Costa) e Salvador Salvador, que viram os vínculos serem prolongados também por cinco temporadas.