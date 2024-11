Martim Costa, lateral e central do Sporting, foi eleito o melhor jovem na Europa do andebol. Aos 22 anos, cumpre a quarta época pelo Sporting, com 114 golos em 22 jogos.

Na última temporada, entre jogos por Portugal e pelo Sporting, conseguiu 349 golos em 60 jogos, melhorando o registo de 2022/23 (67 jogos e 345 golos).

Formado no Colégio dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, despontou no FC Gaia e no FC Porto, até 2021.

De recordar que Martim Costa é treinado pelo pai, Ricardo Costa – antigo jogador e treinador do FC Porto – e partilha balneário com o irmão Kiko Costa, de 19 anos. Uma autêntica família do andebol e um dos motores para o recente sucesso do Sporting e da Seleção Nacional.