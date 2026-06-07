Ricardo Costa, treinador de andebol do Sporting, em declarações à RTP, após a conquista da Taça de Portugal:

Futuro do «Clã» Costa para a próxima época?

«Vamos ter os quatro "Costas" (Ricardo, Francisco, Martim e Cândida Mota, mulher do técnico).»

Análise à vitória sobre o Benfica na Taça

«O Benfica fez um grande jogo, embora tivesse jogado praticamente o jogo todo em "7 contra 6". Estávamos preparados para isso. O Benfica tinha essa vontade de vencer e este jogo só traz valor à equipa do Sporting porque o Benfica jogou muito bem e obrigou-nos à nossa melhor versão.»

Sporting conquista «Triplo Triplete»...

«Somos, porventura, uma das melhores equipas de sempre do andebol português, mas acho que temos de continuar. Na Supertaça do próximo ano, sermos uma equipa ainda mais humilde e mais ambiciosa. Só dessa forma vamos conseguir conquistar títulos porque, cada vez mais, vai ser difícil nós vencermos.»