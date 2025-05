O Sporting venceu este sábado o Benfica, por 37-29, em jogo referente à quarta jornada do grupo de apuramento do Campeão Nacional de andebol.

A jogar em casa, os encarnados conseguiram aguentar o ímpeto do Sporting na primeira parte e foram para o intervalo com uma diferença de apenas um golo (16-17).

No entanto, a exibição do Sporting no segundo tempo foi de outro nível e os leões acabaram por abafar os rivais, impondo uma diferença de oito golos.

De referir que na primeira jornada o Sporting já tinha vencido o Benfica no Pavilhão João Rocha.

Com este resultado, o Sporting segue em primeiro lugar, com 44 pontos, e está a uma vitória do bicampeonato numa altura em que faltam duas jornadas para o fim do campeonato. O Benfica perdeu a oportunidade de se aproximar da liderança e está em terceiro, com 36.