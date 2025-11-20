O Sporting perdeu esta quinta-feira no terreno do Fuchse Berlim, por 33-29, na oitava jornada da Liga dos Campeões de andebol.

Na Alemanha, o Sporting até começou melhor, mas chegou ao intervalo a perder por três (16-13). Na segunda parte, a equipa de Berlim assumiu a dianteira e não deixou a equipa portuguesa resgatar a vitória.

Uma semana depois de escorregarem na receção aos alemães (38-37), os leões voltaram a perder o confronto e ocupam agora a quinta posição, com oito pontos. O Fuchse segue em primeiro, com 16 pontos.