Carlos Ortega tem 51 anos e já viu de quase tudo no andebol. O atual treinador do Barcelona já conquistou todas as provas em Espanha, venceu a Liga dos Campeões e várias vezes o campeonato húngaro, que tem duas das equipas mais fortes da Europa.

O currículo como jogador, então, é vastíssimo. Foram seis as Ligas dos Campeões que ergueu, num total de 13 competições europeias conquistadas e mais de 20 títulos em Espanha, numa carreira feita quase toda no Barcelona.

Mas ainda há coisas que o surpreendem. E jogadores de andebol que o deixam sem palavras.

Neste sábado, Carlos Ortega vai defrontar um desses jogadores, quando o Barcelona entrar em campo para jogar a meia-final da Supertaça Ibérica de andebol com o Sporting.

Falamos de Kiko Costa. Lateral direito que o Sporting «roubou» ao FC Porto e que ainda esta semana foi eleito o melhor sub-21 na sua posição e o segundo melhor jogador do mundo na faixa etária abaixo dos 21 anos.

Um jogador capaz de coisas impensáveis, até para um catedrático como Carlos Ortega.

«O que está a fazer o Kiko, ainda com idade juvenil, é impensável. É o único jogador com idade juvenil [na Europa] que está a conseguir sobressair desta maneira», atirou, questionado pelo Maisfutebol, deixando também elogios ao irmão, Martim Costa.

«São dois jogadores muito talentosos. Todos falam mais do Kiko, mas o Martim também é um grandíssimo jogador. É muito corajoso, tem inúmeros recursos para rematar de fora e não tem medo quando tem de penetrar entre os defesas. Os dois são, talvez, a ponta de iceberg do plantel do Sporting», rematou o técnico do Barcelona.

Barcelona e Sporting defrontam-se no sábado, a partir das 18 horas (19 horas locais), para a Supertaça Ibérica.