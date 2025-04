O Sporting perdeu por 32-30 frente ao Nantes e acabou eliminado da Liga dos Campeões de andebol, mas os milhares de adeptos presentes no Pavilhão João Rocha quiseram deixar uma mensagem de carinho aos jogadores.

Após o apito final do árbitro a desilusão foi patente no rosto dos comandados de Ricardo Costa e contrastou com o apoio das pessoas nas bancadas, que encheram o palco do encontro desta noite.

Assista aqui ao momento no Pavilhão João Rocha:

Além dos adeptos do Sporting, também os do Nantes quiseram mostrar fair-play para com os adversários e juntaram-se nos aplausos à formação leonina, acabando mesmo por entoar o nome do clube.

Veja aqui o momento dos adeptos do Nantes: