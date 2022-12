Jogos, jogos e mais jogos.

Dois dias depois de disputar mais um jogo da Liga dos Campeões de andebol, na Dinamarca, frente ao GOG, partida essa que se jogou três dias depois de um jogo do campeonato diante do V. Setúbal, António Areia fez a antevisão da primeira meia-final da Supertaça Ibérica, prova que vai ter a primeira edição neste fim de semana em Málaga.

Apesar da sobrecarga de um calendário que terá ainda o Mundial em janeiro, o ponta direita internacional português do FC Porto prefere sublinhar a oportunidade de defrontar pelo menos duas das melhores equipas da Península Ibérica nesta nova competição.

«É incrível esta iniciativa de fazer uma Supertaça Ibérica. Vai ser muito competitiva, com quatro excelentes equipas», começou por dizer.

E nem quando foi questionado sobre os fatores negativos de encaixar mais dois jogos que se preveem de alta intensidade num calendário já tão «esticado», Areia deu parte fraca.

«Nós gostamos de estar em constante competição, a jogar Champions, campeonato e agora esta prova. É o nosso trabalho e nunca é negativo ter mais jogos deste nível, é bom sinal», entende.

O FC Porto defronta no sábado o vice-campeão espanhol e finalista vencido da Taça do Rei, adversário que já defrontou o Sporting esta época na Liga Europeia, e que o jogador de 32 anos elogia.

«Conhecemos bem o Granollers, tem feito época muito boa, tanto no campeonato como na Liga Europeia. É uma equipa com o típico estilo espanhol, muito aguerrida e que coloca grande velocidade no jogo, mas estamos preparados», garante.

Quem também não esconde o gosto por esta nova competição ibérica, organizada em conjunto pelas federações de Portugal e Espanha é Ignazio Plaza.

Para o pivô que chegou ao Dragão no início desta época depois de três anos a jogar na Grécia, a prova tem um sabor ainda mais especial: sabe a «casa».

«Quando soube da ideia, achei que era maravilhoso. Ainda para mais por poder vir jogar a Espanha, onde já não jogo há sete anos. É incrível poder ter a oportunidade de jogar no meu país, ainda para mais com quatro equipas fantásticas», declarou, deixando uma mensagem de ambição.

«O Granollers é uma grande equipa, ganhou ao Sporting na Liga Europeia, e é tequipa muito completa. Estamos muito cansados, temos tido muitos jogos e sabemos que vai ser duro. Mas queremos ganhar mais esta competição», remata.