As duas equipas entraram nervosas no jogo e o resultado mudou mais de três minutos para sair do nulo, com os leões a abrirem o marcador, pelo gigante Schongarth, e com Tideman a aumentar a vantagem dos leões logo a seguir.

O FC Porto demorou mais a entrar no jogo e só marcou o primeiro golo, num livre de sete metros, convertido por Manuel Gaspar. No entanto, depois do primeiro golo, o campeão acelerou o ritmo, virou o resultado e, em dois tempos, construiu uma vantagem de quatro golos.

Uma vantagem que a equipa de Magnus Andersson geriu quase até ao intervalo, mas uma boa ponta final dos leões, numa altura em que o FC Porto procurava abrandar o ritmo, permitiu reduzir a diferença para apenas dois golos no final da primeira parte (15-13).

A segunda parte começou de forma espetacular, com grandes golos logo a abrir e a diferença do marcador a manter-se curta, com dois ou três golos, favorável ao FC Porto. O campeão acabou depois por perde momentaneamente Victor Iturriza, depois do internacional português bater com a cabeça no chão e de ter ficado, aparentemente, com problemas de visão, numa altura em que o Sporting aumentava a pressão e eduzia a diferença no marcador para apenas um golo (19-18).

O jogo seguiu intenso e, a quatro minutos do final, o Sporting chegou ao empate (24-24), retirando a vantagem ao FC Porto que já durava desde os 4-4. O campeão ficou nervoso e os leões chegaram mesmo a passar para a frente do marcador [a última vantagem tinha sido 2-1], mas o FC Porto empatou já nos últimos segundos (30-30) e adiou o veredicto para mais dez minutos de prolongamento.

