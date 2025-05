As meias-finais da Taça de Portugal tiveram início esta quinta-feira com as vitórias de Sporting e FC Porto na primeira mão frente a ABC e Avanca, respetivamente.

Os leões receberam a formação bracarense no Pavilhão João Rocha e triunfou por 38-29. Ao intervalo, a formação orientada por Ricardo Costa já vencia por seis golos de diferença.

Até ao final, o Sporting geriu o resultado e leva uma vantagem de nove golos para a segunda mão das «meias».

Na outra meia-final da competição, no Dragão Arena, o FC Porto recebeu e goleou o Avanca por expressivos 37-21.

Os dragões já tinham uma grande vantagem ao intervalo quando venciam por 23-8. O segundo tempo foi mais equilibrado [14-13], mas o Avanca foi incapaz de fazer frente aos «azuis e brancos».

Igualmente como o Sporting, o FC Porto está muito perto de garantir um lugar na final da Taça de Portugal, no próximo domingo, quando jogar a segunda mão.